ক্লাস চলাকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাউন্ড বক্স ও খেলাধুলায় বিধিনিষেধ

ক্লাস চলাকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাউন্ড বক্স ও খেলাধুলায় বিধিনিষেধ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্লাস চলাকালে একাডেমিক পরিবেশ রক্ষা ও নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা কার্যক্রম নিশ্চিত করতে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সাউন্ড বক্স বা মাইক বাজানো, খেলাধুলাসহ সব ধরনের কোলাহলপূর্ণ কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
২১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, গবেষণা, একাডেমিক কার্যক্রম এবং সার্বিক পরিবেশ যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কোনোভাবেই সাউন্ড বক্স বা মাইক বাজানো যাবে না। একই সঙ্গে খেলাধুলাসহ এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, গবেষণা, একাডেমিক কার্যক্রম ও সার্বিক পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের বাইরে, অর্থাৎ বিকেল ৪টার পর যদি কেউ এ ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড (সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার বা অনুষ্ঠান) পরিচালনা করতে চায়, তবে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করতে সব বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হলো।
তবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে বিধিনিষেধের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনের এমন আচরণের জন্য সমালোচনা করছেন। আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফেরদৌস হোসেন সোহান ফেসবুকে লিখেছেন, ‘খেলাধুলা নিষেধ কেন? মাঠ কই? শিক্ষার্থীরা কি তাহলে ভিসি ভবনে খেলবে? লুডো খেললেও আপনাদের অনুমতি নিয়ে খেলতে হবে?’