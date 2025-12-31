কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বছরে ছুটি ৫৬ দিন, দেখুন তালিকা
কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ২০২৬ সালের জেএস (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের শিক্ষা বর্ষপঞ্জি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর ২০২৫) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে এ বর্ষপঞ্জি প্রকাশ করা হয়। সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) ছাড়া বছরে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মোট ছুটি থাকবে ৫৬ দিন।
বর্ষপঞ্জির বিশেষ দ্রষ্টব্য—
১. শিক্ষাবর্ষ হবে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত। ১ম কর্মদিবস অর্থাৎ ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে;
২. স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র (পাবলিক পরীক্ষা ব্যতীত) নিজেরাই প্রণয়ন করবে। কোনো অবস্থাতেই অন্য কোনো উৎস থেকে সংগৃহীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া যাবে না;
৩. সব কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন বিধি মোতাবেক জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রাত্যহিক সমাবেশসহ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করতে হবে;
৪. সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) ব্যতীত বছরে মোট ছুটি থাকবে ৫৬ দিন;
৫. কোনো সরকারি কর্মকর্তা/বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিদর্শন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বন্ধ করা, প্রতিষ্ঠান ছুটি দেওয়া যাবে না এবং সংবর্ধিত/পরিদর্শনকারী ব্যক্তির আগমন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় দাঁড় করানো যাবে না;
৬. ছুটিকালীন অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি/অন্যান্য পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখতে হবে;
৭. পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র/ভেন্যু থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার সময় বিকল্প ব্যবস্থায় এবং কেন্দ্র/ভেন্যু ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যথারীতি শ্রেণি কার্যক্রম চালু থাকবে। কোনো অবস্থাতেই পাঠদান/শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রাখা যাবে না;
৮. জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দিবস যথা: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকবে, তবে সংশ্লিষ্ট দিবসের বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারী সমন্বয়ে উদ্যাপন করতে হবে;
৯. হাওর অঞ্চলে বোরো ধান কাঁটা উপলক্ষ্যে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। তাই হাওর অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠানপ্রধানেরা পবিত্র ঈদুল ফিতর ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি থেকে সমন্বয় করে উল্লিখিত সময়ে ১০ দিন শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ রাখতে পারবেন। তবে ছুটি সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রেখে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
১০. সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন নির্ধারণ করায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যথাযথ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক পাঠদান সমাপ্ত করতে হবে।