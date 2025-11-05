কিউএস এশিয়া র্যাঙ্কিং: দেশসেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই বাংলাদেশের একটিও
যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস (কিউএস) প্রতিবছর বিশ্বের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা বিষয়ে র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। এ বছরের অর্থাৎ ২০২৬ সালের কিউএস গ্লোবাল র্যাঙ্কিং ২০২৬ প্রকাশ করেছে।
তালিকায় এশিয়ার সেরা ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য নেই বাংলাদেশের কোনো উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। ৪ নভেম্বর কিউএস ‘এশিয়া ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৬’ প্রকাশিত হয়েছে। এশিয়ার এক হাজার ৫২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ১০০–এর মধ্যে না থাকলেও তালিকায় বাংলাদেশের ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে।
এবারও তালিকায় দেশের প্রথম অবস্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। র্যাঙ্কিংয়ে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১৩২তম, গতবার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ১১২তম। সেরা ২০০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় দেশের আরও ২টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) ১৪৯তম ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ১৬৫তম।
তালিকায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান—
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২২১তম), ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (২৬০তম), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (৩০৪), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (৩১২), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৩৩৭), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (৩৭৮), চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৩৮৫), খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪১৪), ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি (৪৪৮), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (৪৫৪), রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৭০), ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৪৮৬), ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (৪৯১), আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫১৮), ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (৫৭৪)।
এ ছাড়া রয়েছে—ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব), চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট ভেটেরিনারি কলেজ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়।