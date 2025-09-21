উচ্চশিক্ষা

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০টি বিষয়ে এমএস ও ১৩টি বিষয়ে পিএইচডি, করুন আবেদন

পড়াশোনা ডেস্ক
পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবেছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অটাম ২০২৫ টার্মে কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতির অধীন ৫০টি বিষয়ে এমএস ও ১৩টি বিষয়ে পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর; শেষ ১৫ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।

এমএস প্রোগ্রামের ৫০টি বিষয়

কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি আবহবিদ্যা, কৃষিতত্ত্ব, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ফসল উদ্ভিদবিদ্যা, পরিবেশবিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্যানতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, বীজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড অ্যাকোয়াটিক এনভায়রনমেন্ট, ফিশারিজ টেকনোলজি, ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট, জেনেটিকস অ্যান্ড ফিশ ব্রিডিং, অ্যানিমেল ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিকস, অ্যানাটমি, অ্যানিমেল নিউট্রিশন, অ্যানিমেল সায়েন্স, ডেইরি সায়েন্স, পোলট্রি সায়েন্স, মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথলজি, সার্জারি, থেরিওজেনোলজি, কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ, কৃষিযন্ত্র ও সূক্ষ্ম প্রকৌশল, ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি।

পিএইচডি প্রোগ্রামের ১৩টি বিষয়    

কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষিতত্ত্ব, বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবেশবিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্যানতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, বীজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ডেইরি সায়েন্স, কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ এবং ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং।

এমএস প্রোগ্রামের যোগ্যতা

১. প্রার্থীদের এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অথবা ডিভিএম ডিগ্রি থাকতে হবে, যার মধ্যে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ (৪.০০–এর মধ্যে) অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে, যার মধ্যে ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ (৪.০০–এর মধ্যে) অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির ডিগ্রি থাকতে হবে।

২. এসএসসি, এইচএসসি বা সমমানের এবং বিএস স্তরের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ/নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে। মেধার ক্রমানুসারে ১০০ পয়েন্টের ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে। যার মধ্যে বিএস/বিএসসির জন্য ৬০ পয়েন্ট, এইচএসসির জন্য ২০ পয়েন্ট এবং এসএসসির জন্য ২০ পয়েন্ট। কোর্স ক্রেডিট/গ্রেডিং সিস্টেমে ডিগ্রি/ডিগ্রিধারী আবেদনকারীদের কমপক্ষে ৭০ পয়েন্ট এবং নম্বর পদ্ধতিতে ডিগ্রি/ডিগ্রিধারী প্রার্থীদের কমপক্ষে ৬৫ পয়েন্ট অর্জন করতে হবে।

৩. গ্রেডিং পদ্ধতিতে ডিগ্রিধারী চাকরিরত প্রার্থীদের কমপক্ষে ৬৫ পয়েন্ট এবং নম্বর পদ্ধতিতে ডিগ্রিধারী চাকরিরত প্রার্থীদের কমপক্ষে ৬০ পয়েন্ট পেতে হবে।
৪. একজন প্রার্থী পছন্দের ক্রমানুসারে কেবল তিনটি বিভাগের জন্য বিকল্প দিতে পারবেন।

ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর, শেষ হবে ১৫ অক্টোবর ২০২৫–এ
ছবি: সংগৃহীত

১. চাকরি করা বা নতুন প্রার্থীরা আবেদন করার যোগ্য হবেন।

২. পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ (৪.০০–এর মধ্যে) অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ (৪.০০–এর মধ্যে) অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির। উল্লেখ্য, আসন খালি থাকা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে।

৩. একজন প্রার্থী পছন্দের ক্রমানুসারে কেবল তিনটি বিভাগের জন্য বিকল্প দিতে পারবেন।

৪. প্রার্থী নির্বাচন এসএসসি, এইচএসসি অথবা সমমানের, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিতে প্রাপ্ত জিপিএ/নম্বরের ভিত্তিতে করা হবে। প্রার্থীদের মেধা অনুসারে নির্বাচন করা হবে ১০০ পয়েন্টের ওপর, যার মধ্যে স্নাতকের জন্য ৩৫ পয়েন্ট, মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য ৩৫ পয়েন্ট (মোট ৭০ পয়েন্ট), এসএসসির জন্য ১৫ পয়েন্ট এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য ১৫ পয়েন্ট (মোট ৩০ পয়েন্ট)। কোর্সে ডিগ্রিধারীদের ক্রেডিট/গ্রেডিং পদ্ধতিতে কমপক্ষে ৭০ পয়েন্ট এবং নম্বর পদ্ধতিতে কমপক্ষে ৬০ পয়েন্ট থাকতে হবে।

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য


১. আবেদনপত্র বিতরণ শুরুর তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
২. আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫।
৩. বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা যেকোনো সময়ে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
৪. যোগাযোগ করতে পারবেন: পরিচালক (আন্তর্জাতিক–বিষয়ক) ই-মেইল: [email protected]
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

