রাজশাহী-চট্টগ্রামসহ ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ

রাজশাহী-চট্টগ্রামসহ ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জগন্নাথসহ ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে সরকার। আজ সোমবার শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। অধ্যাপক মো. ফরিদুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক রইস উদ্দিন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান খান বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক মো. নুরুল ইসলাম সেন্ট্রাল বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক মো. মাসউদ কুয়েট এবং অধ্যাপক মো. আল ফোরকান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হচ্ছেন।