৩২,০০০ প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা
দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৩২ হাজার প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। গতকাল রোববার টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাটুলি ইউনিয়নের বাগবাড়ি চৌবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত খেলার মাঠ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষক সংকট নিরসনে বৃহৎ পরিসরের শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ইতোমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, নতুন নিয়োগের ফলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা আরও গতিশীল হবে। ভূমিকম্পের মতো অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ রাখার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘স্কুল বন্ধ করে রাখা সমাধান নয়। ভূমিকম্প যেকোনো সময় হতে পারে। তাই আতঙ্ক ছড়িয়ে নয়, বরং সতর্কতা ও প্রস্তুতি জরুরি।’
অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক শরীফা হক, সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিন মিয়া এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।