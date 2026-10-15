কোন দেশে পড়বেন, লক্ষ্য বুঝে বেছে নিন সঠিক গন্তব্য
বিদেশে পড়ার স্বপ্ন অনেকেরই আছে। কিন্তু কোন দেশ ভালো হবে, তা নিয়ে অনেকেই দ্বিধায় পড়েন। কেউ দ্রুত ডিগ্রি চান, কেউ কম খরচে পড়তে চান, আবার কেউ পরিবার নিয়ে যেতে চান। তাই আগে ঠিক করুন আপনার লক্ষ্য কী। তারপর সে অনুযায়ী দেশ বেছে নিন।
যুক্তরাজ্য: সহজ আবেদন, একাধিক ভর্তির সময়
ব্যাচেলর, মাস্টার্স বা গবেষণা—সব ধরনের কোর্সের জন্যই যুক্তরাজ্যে সুযোগ আছে। বছরে একাধিকবার ভর্তির সুযোগ থাকায় সময় মেলানো সহজ। আবেদনের আগে নিয়ম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জেনে নিলে কাজ অনেক সহজ হয়।
যুক্তরাষ্ট্র: বৃত্তির সুযোগ ও গবেষণা
সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক, বিষয়ও অনেক। গবেষণা, প্রযুক্তি বা ব্যবসায় পড়তে চাইলে সুযোগ বেশি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি দেয়, ফুলব্রাইটের মতো সরকারি বৃত্তিও আছে। তবে এগুলো নির্দিষ্ট কিছু কোর্সের জন্য, আর প্রতিযোগিতাও অনেক বেশি। তাই আগে থেকে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিন।
কানাডা: পড়া ও কাজের পাশাপাশি পিআরের পথ
ইংরেজিভাষী এই দেশে পড়ার পাশাপাশি কাজের অভিজ্ঞতা পাওয়াও সম্ভব। তবে সেখানকার নিয়ম প্রায়ই বদলায়, তাই আবেদনের আগে সর্বশেষ তথ্য দেখে নিন।
নেদারল্যান্ডস ও নরওয়ে: পরিবার নিয়ে পড়ার বিকল্প
পরিবার নিয়ে যেতে চাইলে এই দুই দেশ ভাবতে পারেন। তবে সঙ্গীর কাজের সুযোগ, খরচের সামর্থ্য আর ভিসার শর্ত প্রতিটি কোর্সে আলাদা হয়। ভর্তির আগে কাউন্সেলরের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নিন।
মালয়েশিয়া ও ইতালি: কম খরচে পড়ার বিকল্প
মালয়েশিয়ায় ইংরেজিতে পড়ানো হয়, আর খরচ তুলনামূলক কম। দেশটির দূরত্ব বাংলাদেশের কাছেও। ইতালির সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি অনেক কম। শিল্প, ডিজাইন ও প্রকৌশলের জন্য দেশটি বিখ্যাত।
ফেয়ারে আসুন, সরাসরি কথা বলুন
ব্রিটিশ কাউন্সিল ও প্রথম আলোর আয়োজনে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৬’–এ এইচ অ্যান্ড এইচ গ্লোবাল এডুকেশনের ৭ নম্বর স্টলে আসুন।
১৬ ও ১৭ অক্টোবর (শুক্র ও শনিবার) রাজধানীর বাংলাদেশ–চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে এ ফেয়ার। আপনার ফলাফল, বাজেট আর লক্ষ্য নিয়ে বসুন। আমরা দেখিয়ে দেব কোন দেশ আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো।
ফেয়ারে আমাদের অফারগুলো হলো—ইউরোপের জন্য ফাইল খুললে দুই মাসের আইইএলটিএস কোর্স বিনা মূল্যে (শর্ত প্রযোজ্য)। যুক্তরাজ্যের ভিসা পেলে আইইএলটিএস রেজিস্ট্রেশনে ক্যাশব্যাক (শর্ত প্রযোজ্য)। বিস্তারিত জানতে স্টলে যোগাযোগ করুন। ভর্তি থেকে ভিসা পর্যন্ত আমাদের কাউন্সেলররা আপনার সঙ্গে থাকবেন।
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