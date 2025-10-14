সায়েন্স ল্যাবের ব্লকেড কর্মসূচি তুলে নিলেন ছাত্ররা

ছাত্রকে মারধর ও শিক্ষককে হেনস্তার প্রতিবাদ
সায়েন্স ল্যাবের ব্লকেড কর্মসূচি তুলে নিলেন ছাত্ররা
রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড়ের ব্লকেড কর্মসূচি তুলে নিয়েছেন ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ব্লকেড কর্মসূচি তুলে নেন ছাত্ররা।
ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ইলিয়াস হোসেন শিক্ষার্থীদের বোঝালে ব্লকেড কর্মসূচি তুলে তাঁরা মিছিল নিয়ে নিউমার্কেটের দিকে চলে যান। এরপর ওই এলাকায় যান চলাচল শুরু হয়।
ঢাকার সাতটি বড় সরকারি কলেজ একীভূত করে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি করা নিয়ে পক্ষে–বিপক্ষে কর্মসূচিকে ঘিরে উচ্চমাধ্যমিকের এক ছাত্রকে মারধর ও একজন শিক্ষককে হেনস্তার প্রতিবাদে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে ব্লকেড কর্মসূচি শুরু করেছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্ররা। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ কর্মসূচি শুরু করেন তাঁরা। সেখানে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভও করেন ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্ররা। ঢাকা কলেজের ছাত্রদের পাশাপাশি অন্য কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছে ব্লকেড কর্মসূচিতে অংশ নেন। ঘণ্টাখানকের মধ্যে কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম ইলিয়াস হোসেন সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে এসে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে সেখান থেকে নিয়ে যান। ছাত্ররা ব্লকেড শেষ করে মিছিল নিয়ে নিউমার্কেটের দিকে চলে যান। এরপর যান চলাচল শুরু হয় ওই এলাকায়।
এদিকে শিক্ষক হেনস্তার প্রতিবাদে আজ সারা দেশে সরকারি কলেজ, সরকারি মাদ্রাসা ও অন্যান্য অফিসে দিনব্যাপী সর্বাত্মক কর্মবিরতি ও কালো ব্যাজ ধারণ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সংগঠন বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা কলেজ অডিটরিয়ামে শিক্ষকেরা কর্মসূচি পালন করছেন।
