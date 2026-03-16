ইউজিসি চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ

ইউজিসি চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ। তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের পদের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছেন আবেদনে। আজ সোমবার (১৬ মার্চ ২০২৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের কাছে তিনি এ আবেদন পাঠান।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে।
২০২৪ সালের গণ–অভ্যুত্থানের পর ওই বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ইউজিসির চেয়াপরম্যান হিসেবে যোগ দেন এস এম এ ফায়েজ।