এনসিইউকে গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত, ১৪৮ শিক্ষার্থী পেল সনদ

এনসিইউকে গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি অনুষ্ঠিত, ১৪৮ শিক্ষার্থী পেল সনদ
এনসিইউকে গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে (বিসিএফসিসি) আয়োজিত অনুষ্ঠানে এনসিইউকে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ইয়ার (আইএফওয়াই) প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা ১৪৮ শিক্ষার্থীর হাতে সনদ তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এনসিইউকের চিফ একাডেমিক অফিসার সুজান বার্টলেট। এ ছাড়া অতিথিদের মধ্যে ছিলেন এমএইচ গ্লোবাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন এ কে এম গোলাম কিবরিয়া, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গোলাম মর্তুজা, চিফ কমার্শিয়াল অফিসার জহিরুল ইসলাম এবং প্রজেক্ট ডিরেক্টর নিল আপটন।
অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি শিক্ষাবিদ, একাডেমিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষা সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা খাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেয়। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে এমআইই পাথওয়েজ।