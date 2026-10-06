শিক্ষা

সরকারি কলেজে বদলি ও পদায়ন স্থগিত অনির্দিষ্টকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ফাইল ছবি

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন আজ মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সোমবার (৫ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

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নির্দেশনায় বলা হয়, পরবর্তী নির্দেশনা জারি না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নসংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে। বদলি ও পদায়ন কার্যক্রম আবার কবে শুরু হবে, সে বিষয়ে পরবর্তী নির্দেশনার মাধ্যমে জানানো হবে।

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