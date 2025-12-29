শিক্ষা

কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশ

কৃষি গুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার (২৮ ডিসেম্বর ২০২৫) ভর্তি পরীক্ষা–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়।

এবার কৃষি গুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসনসংখ্যা ৩ হাজার ৭০১। ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩ জানুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত চলবে ভর্তি পরীক্ষা।

অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হয় গত ২৫ নভেম্বর ২০২৫ থেকে। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে আবেদন। এ বছর ভর্তি পরীক্ষার দায়িত্বে রয়েছে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)।

কৃষি গুচ্ছের আওতাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো-

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়,

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,

খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,

হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও

কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

পরীক্ষা কত নম্বরে, কোন কোন বিষয়ে-

এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩ জানুয়ারি ২০২৬, শনিবার বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ৯টি কেন্দ্রে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এক বা একাধিক উপকেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।

২০২৫ সালের এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী (ইংরেজি ১০, প্রাণিবিজ্ঞান ১৫, উদ্ভিদবিজ্ঞান ১৫, পদার্থবিজ্ঞান ২০, রসায়ন ২০ ও গণিত ২০ নম্বর) প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর প্রদান করা হবে এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ফলাফল প্রস্তুত কীভাবে-

মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ নম্বর যোগ করে ফলাফল প্রস্তুত করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচি-

১. প্রবেশপত্র ডাউনলোড: ২৭-১২-২০২৫ তারিখ থেকে পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত।

২. ওয়েবসাইটে আসনবিন্যাস প্রকাশ: ২৭-১২-২০২৫।

৩. ভর্তি পরীক্ষা: ০৩-০১-২০২৬ তারিখ, শনিবার বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত।

৪. ফলাফল প্রকাশ: ০৭-০১-২০২৬ তারিখে।

