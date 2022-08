জেন্ডার সমতা ও গবেষণার বাতিঘর

ইতিমধ্যে সেন্টারের পক্ষ থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হিসেবে ৭ ও ৮ আগস্ট ‘Bangamata: A Paragon of Womens Leadership and Nation Building in Bangladesh’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। ৮ আগস্ট বঙ্গমাতার জন্মদিনের শুভক্ষণে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরুর এই পদক্ষেপ সেন্টারের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা হিসেবে জেন্ডার সচেতনতা ও অন্তর্ভুক্তকরণ উন্নয়ন নিশ্চিতের জন্য এই সেন্টার গবেষণাধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি আ্যাকশন বেজড পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে নারীদের বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা, উদ্বেগ, প্রভাব ও এগিয়ে যাওয়ার পথ বিবেচনায় এই সেন্টার মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই সেন্টার দেশ–বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম চালু করার মাধ্যমে জ্ঞানের বিকাশকে আরও সহজ করতে চায়। এই সেন্টার তরুণদের কর্মপরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে গবেষণায় জেন্ডার লেন্স অন্তর্ভুক্তকরণের উদ্দেশ্যে নিয়মিতভাবে জেন্ডারবিষয়ক গবেষণা ও সেমিনার আয়োজন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তরুণদের পাশাপাশি অন্য পেশাজীবীদের ‘জেন্ডার ট্রেনিং ফর প্রফেশনালস’ শীর্ষক উদ্যোগ গ্রহণ এই সেন্টারের অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে দুটি জেন্ডার সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করা ও তরুণদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ‘রিসার্চ হাব’ গড়ে তোলা হবে, যার মাধ্যমে তারা গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, আর্থিক অনুদান পাবে।