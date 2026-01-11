অস্ট্রেলিয়া এডুকেশন এক্সপো: আগ্রহীরা জানলেন নানা তথ্য

অস্ট্রেলিয়া এডুকেশন এক্সপো: আগ্রহীরা জানলেন নানা তথ্য
ঢাকার হোটেল ওয়েস্টিনে গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত হলো পিএফইসি গ্লোবাল আয়োজিত ‘অস্ট্রেলিয়া এডুকেশন এক্সপো ২০২৬’। দিনব্যাপী এ আয়োজনে অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করতে আগ্রহী শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকেরা অংশ নেন।
অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা সরাসরি উপস্থিত থেকে এক্সপোতে আসা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের কাছে কোর্স, ইনটেক, স্কলারশিপ ও ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন ওই প্রতিনিধিরা।
এক্সপোর উদ্বোধন করেন পিএফইসি গ্লোবালের সিনিয়র কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারিহা বেগম। এ সময় তিনি বলেন, ‘উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগে অস্ট্রেলিয়া এখন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আমরা শিক্ষার্থীদের তথ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য পরামর্শ দিয়ে বিদেশে উচ্চশিক্ষার পথকে সহজ করতে কাজ করছি।’
এক্সপোর অন্যতম আকর্ষণ ছিল ‘অন দ্য স্পট অ্যাপ্লিকেশন’ সুবিধা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোনো ধরনের ফি ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার সুযোগ পান। এ ছাড়া অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্টগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের সুযোগ, শতভাগ পর্যন্ত স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা, ভিসা প্রসেস ও আবেদনের যোগ্যতা এবং পড়াশোনা শেষে অস্ট্রেলিয়ায় সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত থাকা ও কাজ করার সুবিধাসহ নানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন।