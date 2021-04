আয়ারল্যান্ডে কেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সম্ভাবনা উজ্জ্বল

আয়ারল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি আবেদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক আইইএলটিএসের (IELTS) শর্ত পূরণ। এ ক্ষেত্রে একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্কোর চাহিদা একেক রকম হতে পারে। একজন শিক্ষার্থী হিসেবে সফলভা‌বে আয়ারল্যান্ডের ভিসা প্রসেস ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য আইইএলটিএস একাডেমিক কোর্স করা দরকার। আবার আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করবেন বা যে কোর্সে পড়তে চাইবেন, তার ওপর ভিত্তি করেও কিছু পৃথক যোগ্যতা চাওয়া হতে পারে। সরাস‌রি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা‌নের সঙ্গে যোগা‌যোগ ক‌রে জে‌নে নি‌ন প্রয়োজনীয় তথ্য। যোগাযোগ করতে পারেন

Ireland outlook

[email protected] এ।

*তা ছাড়া যেকো‌নো সহ‌যো‌গিতার জন্য যোগা‌যোগ কর‌তে পা‌রেন—

Irish Universities IELTS Score Requirements

Source : IDP

Trinity College Dublin (TCD)

6.5 overall and no individual band below 6

Dental and medical courses: 7 overall and no individual band below 7

University College Dublin (UCD)

6.5 overall and no individual band below 6

University College Cork (UCC)

6.5 overall and no individual band below 5.5



Architecture courses: 6.5 overall and no individual band below 6

College Limerick (UCL)

6.5 overall and no individual band below 6

Dublin City University (DCU)

6.5 overall and no individual band below 6

NUI Galway (NUIG)

Arts/Business/Law/Medicine courses: 6.5 overall and no individual band below 6

Science/Engineering courses: 6 overall with no individual band below 6

Waterford Institute of Technology (WIT)

Engineering/Health Sciences/Science courses: 5.5 overall and no individual band below 5



Business/ Education & Humanities: 6 overall and no individual band below 5



National College Of Ireland (NCI)

UG Computing courses: 5.5 overall

UG Business: 6.0 overall

PG Computing: 6.0 overall

PG Business: 6.5 overall



Dublin Business School (DBS)

UG Business: 6.0 overall

PG Business: 6.5 overall

Mary Immaculate College (MIC)

6.5 overall and no individual band below 6

Maynooth University (MU)

6.5 overall score

Irish university National College of Arts and Design

6.5 overall and no individual band below 6



Royal College of Surgeons in Ireland

CEFR Level1 : 6.5 overall

CEFR Level2 : 7 overalls

Shannon College Of Hotel Management

6.0 overall

St. Angela’s College Sligo

6.5/7 overall

Cork Institute of Technology

6.0 overall

Athlone Institute of Technology

UG programs: 5.5 overall and no individual band below 5

PG programs: 6.0 overall and no individual band below 5

Dundalk Institute of Technology

Foundation Courses: 4.5 overall

UG programs: 6.0 overall

Masters programs: 6.5 overall

Galway Mayo Institute of Technology (GMIT)

UG programs: 5.5 overall

Masters /PG programs: 6.0 overall

Institute of Technology Blanchardstown

5.5 overall

Institute of Art Design and Technology (IADT)

6.0 to 6.5 overall and no individual band below 6.0

Institute of Technology Carlow (IT Carlow)

UG programs: 5.5 overall

Masters /PG programs: 6.0 0verall

Institute of Technology Sligo (IT Sligo)

UG programs: 5.5 overall

Masters /PG programs: 6.0 Overall



Institute of Technology Tralee (IT Tralee)

Foundation courses: 4.5 overall

UG programs: 5.5 overall

Masters programs: 6.5 overall

Limerick Institute of Technology

6.0 overall

Griffith College

6.0 overall

Independent College Dublin

UG programs:6.0 overall

IBAT College Dublin

6.0 overall and no individual band below 5.5



ICD Business School

6.0 overall