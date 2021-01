স্লোভাকিয়ায় পড়াশোনা, আছে চাকরি ও পারমান্যান্ট রেসিডেন্টের সুযোগ

স্লোভাকিয়ার কিছু উল্লেখযোগ্য ইউনিভার্সিটির মধ্যে Comenius University of Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, Pavol Joszef afárik University in Košice, University of Prešov, University of Žilina-ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে Comenius University of Bratislava–এর র‍্যাঙ্কিং সবার ওপরে। দুর্ভাগ্যবশত স্লোভাকিয়াতে বাইরের দেশ থেকে পড়তে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য খুব বেশি একটা শিক্ষাবৃত্তির সুযোগ নেই, তবে স্লোভাকিয়াতে টিউশন ফি অন্যান্য অনেক দেশ থেকে অনেকটা কম এবং দেশটিতে ইংরেজিতে বেশ কিছু স্টাডি প্রোগ্রাম পাওয়া যায় ব্যাচেলর, মাস্টার্স পিএইচডিসহ সব ক্ষেত্রে। Comenius University of Bratislava যেটি র‍্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে স্লোভাকিয়ার সবচেয়ে ওপরের ইউনিভার্সিটি সেখানে বেশির ভাগ সাবজেক্টে এক বছরের টিউশন ফি ৮০০ থেকে ১০০০ ইউরো। দেশটির কিছু ইউনিভার্সিটিতে এক বছরের টিউশন ফি এক বছরে মাত্র ৫০০ ইউরো। আবার Slovak University of Technology in Bratislava, যেটি দেশটির সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে কোনো কোনো সাবজেক্টে এক বছরে টিউশন ফি ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৪, হাজার ইউরো কিংবা তার বেশিও হতে পারে। ডেনটিস্ট্রি, মেডিসিন, ফার্মেসির মতো বিষয়গুলোতে টিউশন ফি এক বছরে ৯ হাজার থেকে ১২ হাজার ইউরো পর্যন্ত হতে পারে।

আইএলটিএস, টোফেল, পিটিইর বাধ্যবাধকতা নেই

স্লোভাকিয়াতে সাধারণত অটাম সেশনের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাডমিশন অফার করা হয়। বছরের সেপ্টেম্বর কিংবা অক্টোবরের দিকে দেশটির বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করে। প্রতিবছর মার্চ মাসে থেকে অ্যাডমিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন গ্রহণ করা শুরু হয় এবং জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশন করার সময় থাকে। ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়া শুরু করতে হয়। সাধারণত স্লোভাকিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাডমিশন পাওয়ার জন্য আইএলটিএস, টোফেল, পিটিইর মতো কোনো ইংলিশ প্রোফিসিয়েন্সি টেস্ট স্কোরের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে অ্যাডমিশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইংলিশ প্রোফিসিয়েন্সি টেস্ট স্কোর থাকলে সেটা একটা বাড়তি সুবিধা যোগ করে। এ ছাড়া ইউনিভার্সিটিগুলোতে আবেদন করতে অনেক সময় ৩০ থেকে ৬০ ইউরো অ্যাপ্লিকেশন ফি প্রদান করতে হয়। Comenius University of Bratislava কিংবা Slovak University of Technology in Bratislava-এর মতো বড় বড় ইউনিভার্সিটি লিখিত পরীক্ষা নেয় সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। এ ছাড়া অনেক সময় ইউনিভার্সিটিগুলো হার্ড কপি কুরিয়ার করার জন্য তাগিদ দিতে পারে। সাধারণত স্লোভাকিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করতে হলে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রদত্ত এডুকেশনাল সার্টিফিকেট ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের কপি দেশটির ডিপ্লোম্যাটিক মিশন থেকে অ্যাটাস্টেড করতে হয়।