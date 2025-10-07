গোল্ডম্যান স্যাকসে ইন্টার্নশিপ, সিউল–সাংহাই–হংকং–টোকিওতে কাজ
যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাকসে ইন্টার্নশিপে আগ্রহ থাকতে পারে অনেকের। এ প্রোগ্রামে ভর্তিতে আবেদন শুরু হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপে অংশ নিতে পারবেন স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও সদ্য স্নাতকরা। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা পাবেন গোল্ডম্যান স্যাকসের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা ও বৈশ্বিক আর্থিক খাতে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ। এশিয়া-প্যাসিফিকের বিভিন্ন শহরে সিউল, টোকিও, সাংহাই ও হংকংয়ে কাজের সুযোগ রয়েছে শিক্ষার্থীদের।
এই অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি ৩ থেকে ১২ মাস মেয়াদে অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারীরা সরাসরি অভিজ্ঞ পেশাদারদের তত্ত্বাবধানে কাজ করার পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা উন্নত করতে পারবেন।
ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্র ও অবস্থান—
২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত পদগুলোতে আবেদন নেওয়া হচ্ছে—
সিউল: ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং; অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ (২০২৫)
সিউল: গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ; সিজনাল/অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ (২০২৬)
সাংহাই: গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ; সিজনাল/অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ (২০২৫)
হংকং: গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ; সিজনাল/অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ (২০২৫)
হংকং: গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ (হেলথকেয়ার); সিজনাল/অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ (২০২৬)
হংকং: গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ; ম্যাক্রো রিসার্চ (ইকোনমিকস); সিজনাল/অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ (২০২৫)
টোকিও: গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ (ম্যাক্রো রিসার্চ, ইকোনমিকস) সিজনাল/অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ (২০২৫)
টোকিও: গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ (ম্যাক্রো রিসার্চ, পোর্টফোলিও স্ট্র্যাটেজি); সিজনাল/অফ–সাইকেল ইন্টার্নশিপ (২০২৫)
আবেদনের যোগ্যতা—
* আবেদনকারীদের হতে হবে শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী, শেষের আগের বর্ষের শিক্ষার্থী, অথবা সদ্য স্নাতক।
* প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে গ্যাপ ইয়ার নেওয়া যাবে।
* ইন্টার্নশিপের মেয়াদ হবে ৩ থেকে ১২ মাস।
* পদভেদে অতিরিক্ত যোগ্যতার প্রয়োজন হতে পারে।
ইন্টার্নশিপের সুবিধা—
* বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আর্থিক খাতে কাজ শেখার সুযোগ।
* গোল্ডম্যান স্যাকসের অভিজ্ঞ পরামর্শদাতাদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজের অভিজ্ঞতা।
* বিনিয়োগ গবেষণা ও ফাইন্যান্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ।
* জব শ্যাডোয়িং ও পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ।
* সিউল, টোকিও, সাংহাই ও হংকংয়ের মতো বৈশ্বিক আর্থিক কেন্দ্রে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।
আবেদন প্রক্রিয়া—
গোল্ডম্যান স্যাকসের অফিশিয়াল ক্যারিয়ার পোর্টাল থেকে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।
১. আগ্রহীরা নিজেদের পছন্দের ইন্টার্নশিপ পদের তালিকা থেকে নির্বাচন করবেন।
২. যোগ্যতা যাচাই করে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।
৩. আবেদনগুলো রোলিং ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হয়, তাই আগে আবেদন করাই উত্তম।
আবেদনের সময়সীমা—
ইন্টার্নশিপের আবেদন দেশ ও প্রোগ্রামভেদে আলাদা। গোল্ডম্যান স্যাকস প্রার্থীদের যত দ্রুত সম্ভব আবেদন জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।
গোল্ডম্যান স্যাকস গ্রুপ, ইনকরপোরেটেড বা গোল্ডম্যান স্যাকস হলো একটি নেতৃস্থানীয় বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা বিনিয়োগ ব্যাংকিং, সিকিউরিটিজ, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তা ব্যাংকিং–সংক্রান্ত আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে। এটি মার্কাস গোল্ডম্যানের হাতে ১৮৬৯ সালে যাত্রা শুরু করে। এর সদর দপ্তর নিউইয়র্কে।
