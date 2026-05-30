হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লিডারস প্রোগ্রাম, আবেদন আইইএলটিএস ছাড়াই

প্রথম আলো ডেস্ক
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাইওয়ানের শিক্ষার্থী ইউ-হুসুয়ান লিনছবি: রয়টার্স

দ্য অ্যাস্পায়ার লিডারস প্রোগ্রাম (The Aspire Leaders Program 2026) একটি নেতৃত্ব উন্নয়নের প্রোগ্রাম। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপকদের একটি প্রোগ্রাম যা বিশ্বব্যাপী সুবিধাবঞ্চিত যুবকদের জীবন পরিবর্তন ও তাঁদের সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করতে সক্ষম। হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের অধ্যাপকেরা ২০১৭ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যাস্পায়ার লিডারস প্রোগ্রামে আবেদন চলছে।

এ প্রোগ্রামে তিনটি মডিউল আছে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়িত নেতৃত্বের এই প্রোগ্রাম ৮ সপ্তাহের। এ প্রোগ্রামের অন্যতম সুবিধা হলো আইইএলটিএস ছাড়াই সম্পূর্ণ অর্থায়নের এ প্রোগ্রামে আবেদনের সুযোগ পাবেন আগ্রহী শিক্ষার্থীরা। কোনো শিক্ষার্থী বাড়িতে বসেই আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইলে সম্পূর্ণ অর্থায়িত এ প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারেন।

আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামটিক আগে ‘ক্রসরোডস ইমার্জিং লিডারস’ প্রোগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ বিনা মূল্যের অ্যাস্পায়ার লিডারস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা দেশের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিকূলতা নিয়ে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় আগামী ১০ জুলাই ২০২৬।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়িত নেতৃত্বের এ প্রোগ্রাম ১৪ সপ্তাহের
আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে পড়ুয়া কিংবা শেষ করেছেন এমন শিক্ষার্থীরা আবেদনের যোগ্য। এ ছাড়া আবেদনকারীকে পরিবারের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন, এমন শিক্ষার্থী হতে হবে। এ প্রোগ্রামে সারা বিশ্বের অন্যান্য অ্যাস্পায়ার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযোগ তৈরির সুযোগ রয়েছে। এ প্রোগ্রামের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হবে।

সুযোগ-সুবিধাসমূহ—

—বিশ্বের অন্য অ্যাস্পায়ার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংযোগ তৈরির সুযোগ;

—বিশ্বমানের একাডেমিক ও ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ;

—হার্ভার্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্লাস;

—উচ্চশিক্ষার জন্য আর্থিক অনুদান;

—বিশ্বজুড়ে মেধাবী তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ;

—আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন;

—ব্যবহারিক দক্ষতা-নির্মাণ কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ।

আবেদনের যোগ্যতা—

*আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থী;

*বয়স ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে হতে হবে;

*উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি জানা থাকতে হবে;

*পরিবারের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থী হতে হবে।

—আবেদনের প্রক্রিয়া ও অনলাইনে আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন

