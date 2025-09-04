গেটস কেমব্রিজ স্কলারশিপ: যুক্তরাজ্যে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যা উচ্চশিক্ষার সুযোগ
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনন্য সুযোগ প্রদান করছে ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ। ২০২৬ সালে সম্পূর্ণ ফ্রিতে পোস্টগ্র্যাজুয়েটে পড়াশোনা করার সুযোগ দিচ্ছে। এ সুযোগ গেটস কেমব্রিজ স্কলারশিপে। বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ অর্থায়িত এই বৃত্তি অসাধারণ একাডেমিক যোগ্যতা, নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং সামাজিক অবদান রাখতে যোগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য।
স্কিম ও বিশ্ববিদ্যালয়
এই বৃত্তি মাস্টার্স প্রোগ্রাম (MSc/MLitt, এক বছর) এবং পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রযোজ্য। এটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, এমবিএ, বিজনেস ডাকটরেট, পার্ট-টাইম কোর্স, নন-ডিগ্রি প্রোগ্রাম বা মেডিকেল কোর্স (যেমন MD বা MBBChir) এর জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রতিবছর প্রায় ৮০টি বৃত্তি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়, যাঁরা ভবিষ্যতের সমাজে কল্যাণকর ভূমিকা রাখতে নিজেকে প্রস্তুত করবেন।
প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
আবেদনকারীকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী হতে হবে (যুক্তরাজ্যের নাগরিক নয়) এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ফুলটাইম পোস্টগ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্য আবেদন করতে হবে। তাঁদের ভালো একাডেমিক রেকর্ড, নেতৃত্বের সক্ষমতা এবং নির্বাচিত কোর্সের জন্য স্পষ্টভাবে আবেদন করতে হবে। আবেদনকারীকে বৃত্তির সব শর্ত পূরণ করতে হবে এবং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার প্রেরণা দেখাতে হবে।
সুবিধাসমূহ
এ স্কলারশিপ সম্পূর্ণ অর্থায়িত এবং এতে অন্তর্ভুক্ত—
১. পূর্ণ টিউশন ফি
২. বছরে ২১ হাজার পাউন্ড ভাতা
৩. প্রোগ্রামের শুরু ও শেষে ইকোনমি ক্লাসে বিমান ভাড়া
৪. ভিসা চার্জ এবং সাপ্লিমেন্ট
৫. একাডেমিক উন্নয়ন তহবিল (৫০০–২,০০০) পাউন্ড
৬. পরিবারিক ভাতা (এক সন্তান জন্য ১১ হাজার ৬০৪; দুই বা তার বেশি সন্তান জন্য ১৬ হাজার ৫৪৮ পাউন্ড)
৭. জরুরি সহায়তা এবং মাতৃত্ব/পিতৃত্ব ভাতা।
আবেদনের প্রক্রিয়া
আবেদন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। আবেদনকারীরা ভর্তি এবং বৃত্তি ফান্ডিং অংশ উভয়ই পূরণ করবেন। পিএইচডি প্রার্থীদের গবেষণার প্রস্তাব (Research Proposal) জমা দিতে হবে।
প্রয়োজনীয় নথিগুলো
১. ব্যক্তিগত বিবৃতি: সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দ/ ৩,০০০ অক্ষর।
২. একাডেমিক রেফারেন্স লেটার
৩. পিএইচডি প্রার্থীদের জন্য গবেষণার প্রস্তাব।
আবেদনের সময়সীমা
সময়সীমা কোর্সের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে। আবেদনকারীদের ২০২৬–২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য অফিশিয়াল কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট সময়সূচি পরীক্ষা করতে হবে।
গেটস কেমব্রিজ স্কলারশিপ শুধু আর্থিক সহায়তা নয়, এটি একটি জীবন্ত শিক্ষাবিদ সম্প্রদায়ের অংশ হওয়ার সুযোগ দেয়। এটি মেন্টরিং, নেটওয়ার্কিং এবং সহযোগিতার সুযোগ প্রদান করে, শিক্ষার্থীদের দারিদ্র্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম করে। অসাধারণ একাডেমিক রেকর্ড এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এই বৃত্তি বিশ্বখ্যাত কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পড়াশোনার জীবনের এক অনন্য সুযোগ।
* গেটস কেমব্রিজ স্কলারশিপে বিস্তারিত তথ্য জানতে এখানে ক্লিক করুন