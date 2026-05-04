বিনা খরচে যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা ফুলব্রাইট ফরেন স্কলারশিপে, আইইএলটিএসে ৭ স্কোরে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এ প্রোগ্রামে ভিসা সহায়তা, বিমানে যাতায়াতের খরচ, টিউশন ফি, আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য মাসিক উপবৃত্তি, বইপত্র কেনাসহ নানা সুবিধা পাবেন শিক্ষার্থীরা

বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণে আর্থিক সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে স্কলারশিপ। তেমনি একটি স্কলারশিপ ফুলব্রাইট ফরেন স্কলারশিপ। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ স্কলারশিপ দেয়। এই স্কলারশিপের নাম ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম। ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্বের ১৬০টি দেশ থেকে প্রতিবছর প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভের সুযোগ পান। ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রামে ভিসা সহায়তা, বিমানে যাতায়াতের খরচ, টিউশন ফি, আনুষঙ্গিক ব্যয় মেটানোর জন্য মাসিক উপবৃত্তি, বইপত্র কেনাসহ নানা সুবিধা পাবেন শিক্ষার্থীরা।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ফুলব্রাইট ফরেন স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম ২০২৭-২৮ সেশনের আবেদন শুরু হয়েছে। এ শিক্ষা কার্যক্রমে স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীরা বিনা খরচে দেশটির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে কর্মরত কনিষ্ঠ অনুষদ সদস্য সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত কনিষ্ঠ থেকে মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তারা। আবেদনের শেষ সময় ১১ জুলাই ২০২৬।

ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার লক্ষ্যে দেশটির সরকারের আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচি ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, হেলথ অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেস, সোশ্যাল সায়েন্সেস, হিউম্যানিটিস, বিজনেস, ইকোনমিকস, পাবলিক পলিসি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস, আরবান প্ল্যানিং দ্য আর্টস, সাইকোলজি ও সিকিউরিটি স্টাডিজ বিষয়ে ডিগ্রি অর্জনে ফুলব্রাইট বৃত্তি দেওয়া হবে।

কারা আবেদন করতে পারবেন—

—বাংলাদেশের স্বীকৃত সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তাঁরা আবেদন করতে পারবেন

—আগে কোনো আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেননি কিংবা বর্তমানে আমেরিকায় কোনো শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি নন

—বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশ থেকে আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেননি (তবে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন, তাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন)

—যে বিষয়ে পড়তে যেতে ইচ্ছুক, সে বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক/সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ন্যূনতম দুই বছরের পূর্ণকালীন কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে

—ইংরেজিতে সাবলীল ও পারদর্শী হতে হবে। ইন্টারনেটভিত্তিক (আইবিটি) টোয়েফলে ন্যূনতম ৯০ কিংবা আইইএলটিএসে ন্যূনতম ৭ স্কোর থাকতে হবে

—আবেদনের সময় বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে

আবেদনপদ্ধতি—

১.

অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।

২.

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা–পরবর্তী সময়ে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট (শিক্ষা প্রতিলিপি) ও সনদপত্র।

৩.

তিনজন সুপারিশকারী পৃথকভাবে অনলাইন আবেদন পোর্টালে সরাসরি তিনটি সুপারিশপত্র আপলোড/ উপস্থাপন করবেন।

৪.

একাডেমিক রেকর্ড–বিষয়ক তথ্যাদির ফরম (অনলাইন আবেদন সাইটে পাওয়া যাবে)

৫.

টোয়েফেল/আইইএলটিএসের স্কোর

৬.

যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা জিআরই কিংবা জিম্যাট স্কোরও থাকলেও চলবে। যদি কোনো আবেদনকারী ইতিমধ্যে জিআরই কিংবা জিম্যাট পরীক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের সেই পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরসংক্রান্ত তথ্য অনলাইন আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

আবেদনকারী প্রার্থীদের করণীয়—

আগামী ১১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত ফরেন ফুলব্রাইট বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী শিক্ষার্থীরা। ওই দিন বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ আছে।

অনলাইন আবেদন ফরমসহ আরও জানা যাবে এই লিংকে .।

আবেদন করার জন্য আবেদনকারীকে একটি লগইন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। পূর্ণাঙ্গ নির্দেশাবলি পাওয়া যাবে এই লিংকে

আরও বিস্তারিত জানতে [email protected]–এ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

