রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ, আবেদন শেষ ১৬ সেপ্টেম্বর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসে (আইবিএসসি) পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো নির্বাচনের জন্য পিএইচডি ডিগ্রিধারী দেশি বা বিদেশি প্রার্থীদের থেকে আবেদন আহ্বান করেছে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা—

১. পিএইচডি ডিগ্রিধারীরা পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য আবেদন করার যোগ্য হবেন।

২. আবেদনকারীর বয়স ৪৫ বছরের কম হতে হবে।

৩. আবেদনকারীর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং পেয়ার-রিভিউ করা জার্নালে (Scimago/DOAJ/PbuMed) প্রকাশিত কমপক্ষে তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে। এই প্রবন্ধগুলোর কমপক্ষে দুটিতে আবেদনকারীকে প্রথম বা সংশ্লিষ্ট লেখক হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

ফেলোশিপের মেয়াদ—

১. পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপের মেয়াদ ১২ মাস হবে।

২. তবে, যদি ফেলো প্রথম বা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের র‌্যাঙ্কিং জার্নালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহলে ফেলোশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২ মাসের জন্য বাড়ানো যেতে পারে।

আবেদনের বিস্তারিত—

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এ–সংক্রান্ত আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে। পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে দুই হাজার টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা জমার রসিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-০২০০০০২২৬৪১১১, অগ্রণী ব্যাংক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা করে প্রার্থীর সব পরীক্ষার সনদ, নম্বরপত্র, সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি, দুই কপি ছবি এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের কপিসহ আবেদনপত্র অফিসে জমা দিতে হবে।

ভর্তির গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. আবেদন ফি: দুই হাজার টাকা।

৩. চাকরি করা প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

