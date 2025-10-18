ইউএনডিপিতে ইন্টার্নশিপ, যুক্তরাষ্ট্রে কাজের সুযোগ
ইউএনডিপি ২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বেতনসহ ইন্টার্নশিপের সুযোগ প্রদান করছে। এটি জাতিসংঘের অন্যতম বড় ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। এই ইন্টার্নশিপে জেনারেল ইন্টার্ন ও কমিউনিকেশনস অ্যান্ড আউটরিচ ইন্টার্ন—দুই ধরনের পদে আবেদন নেওয়া হবে। প্রোগ্রামটি ৩ মাসের, শুরু হবে ২০২৬ সালের মার্চে। ইন্টার্নরা যুক্তরাষ্ট্রে কাজের পাশাপাশি দেশটির সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতা জানার সুযোগ পাবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
– প্রার্থীকে কোনো গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি থাকতে হবে।
– বিষয় হতে পারে কমিউনিকেশন বা ডেভেলপমেন্ট–সম্পর্কিত ফিল্ড যেমন ইকোনমিকস, পাবলিক বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ ইত্যাদি।
– ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা থাকতে হবে।
– গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে আগ্রহ ও শেখার মানসিকতা থাকতে হবে।
– ইন্টার্নশিপ শেষে পড়াশোনায় ফিরে যেতে হবে।
সুবিধাগুলো
– কোনো আবেদন ফি নেই।
– বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।
– এটি একটি বেতনসহ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম।
– ইন্টার্নদের মাসিক স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে (লোকেশন অনুযায়ী পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে)।
– আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ।
– পেশাদারদের সঙ্গে কাজ করে নেটওয়ার্ক গড়ার সুযোগ।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
– সিভি
– কভার লেটার
– পূর্ণাঙ্গ ও স্বাক্ষরিত ইউএনডিপি আবেদন ফর্ম
– একটি রেফারেন্স লেটার
আবেদনপ্রক্রিয়া
আবেদন সম্পূর্ণ অনলাইনে করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ জানুয়ারি ২০২৬ (স্প্রিং সেশনের জন্য)।
আবেদন করতে ভিজিট করুন https://www.undp.org/united-states/internships