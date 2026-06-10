বৃত্তি

পিএইচডি ফেলোশিপ ও বৃত্তি দেবে সরকার, আবেদনের যোগ্যতাসহ জেনে নিন সব তথ্য

প্রথম আলো ডেস্ক
এআই/প্রথম আলো

দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হওয়া বা অধ্যয়নরত গবেষকদের জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পিএইচডি ফেলোশিপ ও বৃত্তি দিচ্ছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় এই ফেলোশিপ দেওয়া হবে। ৬ মে প্রকাশিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট পিএইচডি ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২২’ অনুযায়ী যোগ্য গবেষকদের আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

আগ্রহী গবেষকদের অনলাইনে www.eservice.pmeat.gov.bd/phd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন শেষ হবে ১১ জুন রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

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আবেদনের যোগ্যতা—

  • প্রার্থীদের শিক্ষাজীবনে ন্যূনতম দুটি প্রথম বিভাগ থাকতে হবে। জিপিএ–৫.০০ স্কেলে ন্যূনতম ৩.৫০ এবং ৪.০০ স্কেলে ৩.০০ থাকতে হবে। এ ছাড়া আবেদনকারীর বয়স আবেদন জমাদানের তারিখে সর্বোচ্চ ৪৫ বছর হতে পারবে।

  • আবেদনপ্রক্রিয়ায় অনলাইনে ফরম পূরণের সময় সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও মার্কশিটের কপি, পিএইচডি কোর্সে ভর্তি বা রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণপত্র, গবেষণা প্রস্তাবনা (বাংলা বা ইংরেজি) এবং বিভাগীয় প্রধান ও তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র আপলোড করতে হবে।

  • সরকারি, আধা সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের কপি আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

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অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করার পর ফরমটি ডাউনলোড করে দুই সেট কাগজপত্রসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডাকযোগে বা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। ঠিকানা হিসেবে ধানমন্ডির বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ঢাকা-১২০৯ উল্লেখ করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ যেকোনো আবেদন বাতিল বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। ফেলোশিপ–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশিকা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ওয়েবসাইট -তে পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে হটলাইন নম্বর ০১৭২৪৫৯৬৬৭৬, ০১৯১৩৭২৮৬৬০ এবং ০২-৫৫০০০৪২৮-এ যোগাযোগ করা যাবে।

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