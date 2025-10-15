জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তির বিশেষ নীতিমালা, আবেদন শেষ ২৩ অক্টোবর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তির বিশেষ নীতিমালা, আবেদন শেষ ২৩ অক্টোবর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করতে ‘বিশেষ বৃত্তি নীতিমালা’ অর্থ কমিটিতে অনুমোদন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন এখন থেকেই, আবেদন চলবে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নির্দেশে রুটিন দায়িত্বে থাকা রেজিস্ট্রার অধ্যাপক শেখ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
দরকারি তথ্য-
১. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লিংকে গিয়ে সংযুক্ত ফরম অনুযায়ী তথ্য পূরণ করে আবেদন সম্পন্ন করতে পারবে।
২. প্রথমে শিক্ষার্থীদের স্টুডেন্ট আইডিতে লগ ইন করতে হবে।
৩. তারপর অ্যাপ্লাই ফর জেএনইউ স্কলারশিপ অপশনে গিয়ে ফরমের প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করতে হবে।
আবেদনের সঙ্গে যেসব কাগজ জমা দিতে হবে—
১. শিক্ষার্থীর আইডি কার্ডের কপি
২. শিক্ষার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন সনদের কপি
৩. শিক্ষার্থীর পিতা বা মাতা বা অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি
৪. পরিবারের আয় সনদ (সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড কাউন্সেলর বা চাকরি করা হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত)
৫. বাসা বা মেস ভাড়ার শেষ মাসের রসিদ (মেস বা ভাড়া বাসায় থাকলে) এসব প্রমাণ সংযুক্ত করতে হবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট