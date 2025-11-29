এইচএসসিতে বৃত্তি পাচ্ছেন সাড়ে ১০ হাজার শিক্ষার্থী, দেখুন বোর্ডভিত্তিক তালিকা

এইচএসসিতে বৃত্তি পাচ্ছেন সাড়ে ১০ হাজার শিক্ষার্থী, দেখুন বোর্ডভিত্তিক তালিকা
২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে রাজস্ব খাতভুক্ত মেধা ও সাধারণ বৃত্তির বোর্ডভিত্তিক কোটা বণ্টনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ৯টি শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী মোট মেধাবৃত্তি পাবেন ১ হাজার ১২৫ জন শিক্ষার্থী। আর সাধারণ বৃত্তি পাবেন ৯ হাজার ৩৭৫ জন।
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ২০২৫ সালের ২৬ নভেম্বর প্রকাশিত এক অফিস আদেশে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট, বরিশাল, যশোর, চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর বোর্ডের চেয়ারম্যানদের পাঠানো হয়েছে এ আদেশ। আদেশে বলা হয়েছে, মেধাবৃত্তির হার মাসিক ৮২৫ টাকা ও এককালীন বার্ষিক অনুদান ১ হাজার ৮০০ টাকা। সাধারণ বৃত্তির হার মাসিক ৩৭৫ টাকা ও এককালীন বার্ষিক অনুদান ৭৫০ টাকা।
বোর্ডভিত্তিক প্রাপ্য মেধাবৃত্তির সংখ্যা-
ঢাকা বোর্ডে ৪৬৫,
ময়মনসিংহ বোর্ডে ৫০,
রাজশাহী বোর্ডে ১৭৯,
কুমিল্লা বোর্ডে ৪৯,
সিলেট বোর্ডে ২৮,
বরিশাল বোর্ডে ৩০,
যশোর বোর্ডে ১০৬,
চট্টগ্রাম বোর্ডে ১০৮ ও
দিনাজপুর বোর্ডে ১১০ জন।
সাধারণ বৃত্তির সংখ্যা-
ঢাকা বোর্ডে ৩ হাজার ৩২,
ময়মনসিংহ বোর্ডে ৫৫৬,
রাজশাহী বোর্ডে ১ হাজার ২৫৫,
কুমিল্লা বোর্ডে ৭৪০,
সিলেট বোর্ডে ৫৬১,
বরিশাল বোর্ডে ৬০০,
যশোর বোর্ডে ৮৪০,
চট্টগ্রাম বোর্ডে ৮৩৯ ও
দিনাজপুর বোর্ডে ৯৫২ জন।
বৃত্তি পেতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি শর্ত। শর্তগুলো হলো-
বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বরাদ্দ করা বৃত্তির অর্থ জিটুপি পদ্ধতিতে ইএফটিয়ের মাধ্যমে তাঁদের ব্যাংক হিসাবে পাঠাতে অনলাইন সুবিধাসম্পন্ন তফসিলভুক্ত যেকোনো ব্যাংকে হিসাব খুলে উচ্চ শ্রেণিতে ভর্তির ৭ দিনের মধ্যে ব্যাংক হিসাব নম্বরসহ অন্যান্য তথ্য আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জমা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দিতে হবে।
আগামী ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বৃত্তির গেজেট প্রকাশ করে হার্ডকপি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকে পাঠাতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ প্রকাশিত গেজেটের তথ্য এক্সএল এবং পিডিএফ ফাইলে ই-মেইলে ([email protected]) পাঠাতে হবে।