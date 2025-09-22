সোনালী ব্যাংকের এককালীন শিক্ষাবৃত্তি, পাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা

সোনালী ব্যাংকের এককালীন শিক্ষাবৃত্তি, পাবে সমাজের পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা
সোনালী ব্যাংক পিএলসি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে দেশের দরিদ্র মেধাবী, অনগ্রসর ও প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা হাওর বা দ্বীপ বা চর, কৃষক, দিনমজুর,ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, এতিম ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের এককালীন শিক্ষাবৃত্তি ২০২৪ দেবে। গত বছর দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ৮৫০ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি-২০২৩ প্রদান করেছে সোনালী ব্যাংক।
আবেদন যোগ্যতা—
ক. ২০২৪ সালে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে এইচএসসি বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত,
খ. ২০২৪ সালে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানে স্নাতক বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কাদের কত জিপিএ লাগবে—
১. এইচএসসি বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত মেধাভিত্তিক কোটায় শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ–৫, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের ক্ষেত্রে জিপিএ–৪.৫০, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জিপিএ–৪.৫০ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জিপিএ–৩.৫০ পেতে হবে।
২. স্নাতক বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত মেধাভিত্তিক কোটায় শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ–৫, বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের ক্ষেত্রে জিপিএ–৪.৫০, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জিপিএ–৪.৫০ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জিপিএ–৩.৫০ পেতে হবে।
কারা আবেদন করতে পারবেন—
১. শুধু দরিদ্র বা এতিম বা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বা অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা, যাঁদের মা–বাবা বা অভিভাবকের মাসিক আয় সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকার (মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ব্যতীত) বেশি নয়, তাঁরাই আবেদন করতে পারবেন।
২. সচ্ছল ব্যক্তির সন্তানদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
বৃত্তির পরিমাণ—
বৃত্তির পরিমাণ এককালীন ১০ হাজার টাকা।
প্রাথমিকভাবে মনোনীতদের নিচের কাগজ দিতে হবে—
১. প্রাথমিক বাছাইয়ে মনোনীত আবেদনকারী কর্তৃক প্রিন্ট করা Online Application Form (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত সুপারিশসহ),
২. বর্তমানে অধ্যয়নরত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের অধ্যয়ন সনদ,
৩. একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট, সনদ এবং নাগরিকত্ব সনদের সত্যায়িত কপি,
৪. জন্মনিবন্ধন সনদ বা এনআইডির সত্যায়িত কপি,
৫. ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা সিটি করপোরেশন থেকে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মাসিক আয়সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র (অভিভাবকের পেশা ও মাসিক আয় উল্লেখ থাকতে হবে) এবং চাকরিরত অভিভাবকদের পদবি ও বেতন স্কেল উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট অফিস বেতনের প্রত্যয়নপত্র,
৬. বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা সনদ,
৭. প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর বা জেলা সমাজসেবা কার্যালয় বা উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রতিবন্ধী সনদের সত্যায়িত কপি,
৮. ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সনদ বা প্রত্যয়নপত্র,
৯. তৃতীয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদ বা প্রত্যয়নপত্র ।
আবেদনের শেষ তারিখ—
শিক্ষাবৃত্তির আবেদন করার শেষ তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২৫।