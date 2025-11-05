বৃত্তি

সেবা ফাউন্ডেশনের শিক্ষাবৃত্তি, প্রতি মাসে পাবে ৩ হাজার টাকা

পড়াশোনা ডেস্ক
সেবা ফাউন্ডেশন শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিভাগীয় শহর/সিটি করপোরেশন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জিপিএ ৩.৫০ ও সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জিপিএ-৩ছবি: সংগৃহীত

সেবা ফাউন্ডেশন শিক্ষাবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০২৫ সালে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করবে।

বৃত্তির আবেদনের যোগ্যতা

১. সব বিভাগ: বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা।

২. বিভাগীয় শহর/সিটি করপোরেশন এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জিপিএ-৩.৫০।

৩. সিটি করপোরেশন এলাকার বাইরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে জিপিএ-৩।

বৃত্তির পরিমাণ ও সময়

  • শিক্ষার স্তর: স্নাতক থেকে,

  • সময় হবে: চার বছর,

  • মাসিক বৃত্তি: ৩০০০ টাকা,

  • বার্ষিক অনুদান পাঠ্য উপকরণের জন্য পাবেন ৫০০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ নভেম্বর ২০২৫।

২. আবেদনের ফলাফল প্রকাশের তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫, নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

আবেদনের শর্তাবলি

১. যেসব ছাত্রছাত্রী সরকারি বৃত্তি ব্যতীত কোনো উৎস থেকে বৃত্তি পাচ্ছেন, তাঁরা সেবা ফাউন্ডেশনের শিক্ষা বৃত্তির জানা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

২. গ্রামীণ বা অনগ্রসর এলাকায় অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণদের জন্য বৃত্তির শতকরা ৯০ ভাগ নির্ধারিত থাকবে এবং মোট বৃত্তির শতকরা ৫০ ভাগ ছাত্রীদের প্রদান করা হবে।

# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

