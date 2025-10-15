খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএস এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম, আছে ফেলোশিপ
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন কীটতত্ত্ব বিভাগ উচ্চশিক্ষা ত্বরণ ও রূপান্তর (HEAT) দ্বারা সমর্থিত উপপ্রকল্পের অধীন এমএস এবং পিএইচডি ফেলোশিপের জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রতি মাসে ফেলোশিপ দেওয়া হবে।
দরকারি তথ্য—
১. পিএইচডি এবং এমএস শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক ফেলোশিপ দেওয়া হবে;
২. সুসজ্জিত আধুনিক ল্যাবরেটরি সুবিধা রয়েছে;
৩. জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে মাঠপর্যায়ের কাজের সুযোগ রয়েছে;
৪. বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।
কীভাবে আবেদন করবেন—
১. সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত জমা দিতে হবে;
২. সংক্ষিপ্ত গবেষণা বিবৃতি (ওপরের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সর্বাধিক দুই পৃষ্ঠা এবং অবশ্যই নতুন হতে হবে);
৩. একাডেমিক সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট;
৪. সুপারিশের একটি চিঠি জমা দিতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ—
১. এমএস ফেলোশিপের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর ২০২৫।
২. পিএইচডি ফেলোশিপের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৫।
৩. ই–মেইল করুন: [email protected]
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.ku.ac.bd