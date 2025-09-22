জাতিসংঘের অনলাইন ভলান্টিয়ার প্রোগ্রামে তরুণদের কাজের সুযোগ
জাতিসংঘের অনলাইন ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম ২০২৫-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দক্ষ তরুণ-তরুণী ও সংগঠন টেকসই উন্নয়নের কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক এবং ফ্রি। অংশগ্রহণকারীরা ঘরে বসেই নতুন দক্ষতা উন্নয়ন এবং গ্লোবাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবেন।
কোভিড মহামারির সময় এই অনলাইন প্রোগ্রাম কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন দেশের তরুণেরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করে কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবিলায় সহায়তা করে। এখন পর্যন্ত ১২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক এ প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছেন। উন্নয়নশীল দেশ থেকে যুক্ত হয়েছেন ৬০ শতাংশ।
বহুমুখী সুযোগ
এই অনলাইন ভলান্টিয়ার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দক্ষতা ও আগ্রহ অনুযায়ী প্রকল্প বেছে নিতে পারবেন। গ্রাফিক ডিজাইন, লেখা, শিক্ষা, অ্যাডভোকেসি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। শুধু ব্যক্তিই নয়, জাতিসংঘের সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনও অংশগ্রহণ করতে পারবে।
এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকেরা বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাবেন। এতে তাঁদের কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। এ ছাড়া বিশ্বের নানা প্রান্তের সমমনা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক গড়তে পারবেন। এ অভিজ্ঞতা সিভিতেও যুক্ত করা যাবে, যা ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারে বাড়তি সুবিধা দেবে।
যোগ্যতার শর্ত
জাতিসংঘের অনলাইন ভলান্টিয়ার প্রোগ্রাম ২০২৫ সবার জন্য উন্মুক্ত।
—যেকোনো দেশের নাগরিক আবেদন করতে পারবেন।
—বয়স, লিঙ্গ বা শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো বাধা নেই।
—বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনেরের মতো পার্টনার প্রতিষ্ঠানও আবেদন করতে পারবে।
—তরুণেরা নিজেদের দক্ষতা ও শিক্ষাগত পটভূমি অনুযায়ী প্রকল্প বেছে নিতে পারবেন।
সুবিধা
—সম্পূর্ণ ফ্রি প্রোগ্রাম, কোনো আবেদন ফি বা সেবাশুল্ক নেই।
—সম্পূর্ণ অনলাইন।
—বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ এবং কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার সম্ভাবনা।
—বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ, যা নিজের আগ্রহ ও দক্ষতার সঙ্গে মানানসই।
আবেদনপ্রক্রিয়া
জাতিসংঘের অনলাইন ভলান্টিয়ার হতে চাইলে আবেদন করতে হবে অনলাইনে।
১. জাতিসংঘের অফিশিয়াল পোর্টালে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
২. পছন্দের অ্যাসাইনমেন্ট নির্বাচন করে বিস্তারিত পড়ে ‘Apply’ বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৩. সঠিক তথ্য দিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
৪. প্রতিটি প্রকল্পের ডেডলাইন আলাদা, তাই সময়সীমা যাচাই করে আবেদন করতে হবে।
কেন আবেদন করবেন
আজকের প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে, ঘরে বসে বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে কাজ করার অসাধারণ সুযোগ তৈরি করছে এ প্রোগ্রাম। এর মাধ্যমে তরুণেরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা, পেশাগত উন্নয়ন ও বিশ্বমানের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারবেন। বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে অংশগ্রহণকারীরা শুধু নিজেদের দক্ষতা বাড়াবেন না, বরং স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারবেন।
আগ্রহী প্রার্থীদের যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি প্রকল্পের সময়সীমা ভিন্ন হওয়ায় আবেদন করার আগে অবশ্যই আবেদনের শেষ তারিখ যাচাই করতে হবে।
*বিস্তারিত দেখুন এখানে