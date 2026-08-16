বৃত্তি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট দেবে গবেষণা বৃত্তি, দেখুন ক্যাটাগরি ও নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটফাইল ছবি

পাঁচ ক্যাটাগরিতে গবেষণা বৃত্তি দেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় এ বৃত্তি দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট ২০২৬।

প্রতিষ্ঠানের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক পোস্টডক্টরাল, পিএইচডি, এমফিল, ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার ক্যাটেগরি

পেশাগত গবেষণার ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে গবেষণা (৬ মাস) ও বৃহৎ পরিসরে গবেষণার (১০ মাস) ক্ষেত্রে ‘আমাই’-এ কর্মরত যেকোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী এ গবেষণা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা বিচার করে গবেষণাবৃত্তি চূড়ান্ত করবেন।

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আবেদনের নিয়ম

আবেদনকারীকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত আবেদন ফরম (আমাই ওয়েবসাইট- imli.portal.gov.bd-এ আপলোডকৃত) পূরণপূর্বক তাঁর জীবনবৃত্তান্ত এবং গবেষণাকর্ম/প্রকাশনার তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা দেবেন।

বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত আবেদনকারীকে অবশ্যই আমাই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে এবং যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদন ফরম [email protected], [email protected] এই ই-মেইলে প্রেরণ করতে হবে (PDF, JPEG অথবা JPG ফরম্যাটে)।

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আবেদন ফি

১০০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩১ আগস্ট ২০২৬।

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নির্দেশনা ও শর্ত

১.

ফেলোশিপ গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা (চল্লিশোর্ধ্ব), অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক, অভিজ্ঞ গবেষক এবং কোনো গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গবেষক এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এ ধরনের গবেষণায় গবেষকের এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রি এবং কোনো স্বীকৃত (আইএসএসএন নম্বরধারী) ও পিয়ার–রিভিউড গবেষণাপত্রিকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ২টি প্রকাশনা থাকতে হবে।

২.

আবেদনকারী কর্তৃক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটের অর্থায়নে গবেষণাকর্ম চলমান থাকলে তিনি আবেদন করার যোগ্য হবেন না।

৩.

একই গবেষণা প্রস্তাব একাধিক ক্যাটাগরিতে দাখিল করা যাবে না।

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