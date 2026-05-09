বৃত্তি

ব্র্যাক ব্রিজ ইন্টার্নশিপে শিক্ষানবিশ নিয়োগ দেবে

প্রথম আলো ডেস্ক
ব্রিজ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি মূলত তরুণ প্রতিভাবানদের উন্নয়ন খাতে নিয়ে আসা এবং তাদের মাধ্যমে একটি উন্নত বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছেছবি: ব্র্যাকের সৌজন্য

ব্র্যাক ইন্টার্নশিপ নিয়োগে আবেদন চলছে। সংস্থাটি ব্রিজ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে শিক্ষানবিশ নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

ছয় মাস মেয়াদি ব্রিজ ইন্টার্নশিপে কতজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে, বিজ্ঞপ্তিতে তা উল্লেখ নেই। এই পদে আবেদনের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে স্নাতক পর্যায়ে শেষ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন। সহশিক্ষা কার্যক্রমের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো।

আরও পড়ুন

জার্মানির অপরচুনিটি কার্ড: শিক্ষার্থীরা আবেদনপদ্ধতি ও বিস্তারিত জেনে নিন

ব্রিজ ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের ঢাকায় ব্র্যাকের হেড অফিসে কাজ করতে হবে। তবে সারা দেশে ব্র্যাকের ফিল্ড অফিস ভিজিটও করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের ব্র্যাকের ওয়েবসাইটের এই লিংকে https://www.brac.net/get-involved/internship/bridge-internship/ গিয়ে বিস্তারিত তথ্য জেনে APPLY NOW বাটনে ক্লিক করে আবেদন করতে হবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বৃত্তি থেকে আরও পড়ুন