চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, যেভাবে আবেদন
ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী মোহাম্মদ মহসীন ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করবে। এটি মানবসম্পদ উন্নয়ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।
দরকারি তথ্য
১. চট্টগ্রাম জেলার শুধু হাটহাজারী উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে,
২. শিক্ষার্থী মেধাবী অথচ আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন,
৩. ফাউন্ডেশনের অফিসে পাওয়া নির্ধারিত ছকে বা ফরমে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য আবেদন করতে হবে,
৪. মাসিক শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা বছরের শুরুতে ভর্তি ও শিক্ষা উপকরণের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা,
৫. আবেদনপত্র পাঠানোর শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
যাঁরা আবেদন করতে পারবেন
১. সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্থাপিত এবং পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করা,
২. বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত এবং স্বীকৃত পাবলিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, বাণিজ্য, অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা (তৃতীয় শ্রেণিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ব্যতীত)।
প্রয়োজনীয় কাগজ যা লাগবে
১. দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি।
২. স্থায়ী ঠিকানার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয়তা সনদ।
৩. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষাসমূহের মূল নম্বরপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪. জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধনের সত্যায়িত ফটোকপি।
৫. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তির রসিদ ও শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্রের (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্ত) সত্যায়িত ফটোকপি।
আবেদনের ঠিকানা
ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী মো. মহসিন ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, বটতলি, ফতেয়াবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।