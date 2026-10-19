বৃত্তি

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, মেধাবৃত্তিতে মাসে ৬০০, সাধারণে ৩৫০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি

২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। এসএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে বোর্ড দুই ধরনের বৃত্তি দেবে শিক্ষার্থীদের। একটি ‘মেধাবৃত্তি’, অপরটি ‘সাধারণ বৃত্তি’। আজ সোমবার (১৯ অক্টোবর ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এ তালিকা প্রকাশ করে।

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মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাসিক ৬০০ টাকা এবং সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাসিক ৩৫০ টাকা হারে বৃত্তি পাবে। বইপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য অনুদান হিসেবে মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিবছর ৯০০ টাকা ও সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতিবছর ৪৫০ টাকা এককালীন অর্থসাহায্য পাবে।

বৃত্তির তালিকা দেখুন এখানে…

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এসএসসি বৃত্তি তালিকা প্রকাশ করেছে, মেধাবৃত্তি ৬০০ টাকা, সাধারণ বৃত্তি ৩৫০ টাকা।
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