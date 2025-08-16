বৃত্তি

নেদারল্যান্ডসে বিনা মূল্যে পড়াশোনা, আবেদন স্নাতকোত্তরে

প্রথম আলো ডেস্ক

যাঁরা বিদেশে পড়াশোনা করতে চান, তাঁদের অনেকেরই অন্যতম পছন্দের দেশ নেদারল্যান্ডস। দেশটি ইউরোপের প্রায় সব দেশের রাজধানীর সঙ্গে সংযুক্ত। জার্মানি ও বেলজিয়ামের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ নেদারল্যান্ডস। দেশটিতে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীরা প্রতিবেশী দেশগুলোয়ও কাজের সুযোগ পেয়ে থাকেন। ইংরেজির ব্যাপক প্রচলন, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, সহজে বসবাসের অনুমতি, কোর্স বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বৈশ্বিক মানদণ্ডের কারণেও দেশটির প্রতি আগ্রহ অনেক শিক্ষার্থীর।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিচ্ছে নেদারল্যান্ডস। ‘এরিক ব্লুমিঙ্ক স্কলারশিপ’ নামের এ বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বাংলাদেশসহ ৬৯টি দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

সুযোগ–সুবিধা

  • সম্পূর্ণ টিউশন ফি মিলবে।

  • ভ্রমণ খরচ।

  • জীবনযাপন ব্যয় নির্বাহের খরচ।

  • স্বাস্থ্যবিমা।

  • বই কেনার জন্য অর্থ মিলবে।

আবেদনের যোগ্যতা

  • প্রার্থীদের একাডেমিক রেকর্ড ভালো থাকতে হবে।

  • ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

আগামী ১ ডিসেম্বর ২০২৫।

আবেদনের পদ্ধতিসহ অন্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

