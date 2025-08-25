৫ বছরে ৫০০ বাংলাদেশিকে বৃত্তি দেবে পাকিস্তান, ১০০ সরকারি কর্মকর্তাকে দেবে প্রশিক্ষণ
উচ্চশিক্ষার জন্য ৫ বছরে ৫০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেবে পাকিস্তান। একইসঙ্গে বাংলাদেশের ১০০ সরকারি কর্মকর্তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। গতকাল রোববার (২৪ আগস্ট) পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে দেওয়া একটি পোস্টে এ তথ্য জানায়।
ফেসবুক পেজে বলা হয়েছে, উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার–এর বাংলাদেশ সফরে ‘পাকিস্তান-বাংলাদেশ নলেজ করিডোর’ চালু করতে পেরে পাকিস্তান আনন্দিত। এ প্রকল্পের আওতায় আগামী পাঁচ বছরে পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ৫০০ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বৃত্তির এক-চতুর্থাংশ চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রদান করা হবে। এছাড়া, একই সময়ে ১০০ জন বাংলাদেশি সরকারি কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
বার্তায় আরও জানানো হয়, পাকিস্তান কারিগরি সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা বৃত্তি ৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।