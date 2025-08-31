ডিএনসিসি দেবে শিক্ষা ও মেধাবী বৃত্তি, সুযোগ দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত
ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতায় এলাকায় বসবাস করা দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডিএনসিসি কর্তৃক অর্থ বছর ২০২৫-২৬ মেয়াদে শিক্ষা ও মেধাবী বৃত্তি প্রদান করা হবে।
কাদের বৃত্তি দেওয়া হবে—
১. ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতায় এলাকায় বসবাস করতে হবে
২. দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী হতে হবে
৩. প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হবে।
আবেদন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে—
শিক্ষা ও মেধাবী বৃত্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম ডিএনসিসির নগর ভবন ও সব আঞ্চলিক কার্যালয় এবং করপোরেশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
প্রয়োজনীয় কাগজ যা লাগবে—
১.
আগ্রহী শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে সদ্য তোলা এক কপি পাসপোট৴ সাইজের রঙিন ছবি, পূর্ববর্তী শ্রেণির মার্কশিট বা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা টেবুলেশন শিটের সত্যায়িত কপি, একাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষার মার্কশিট বা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট জমা দিতে হবে।
২.
টেবুলেশন শিটের সত্যায়িত কপি এবং দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে কলেজের বর্ষ পরিবর্তন পরীক্ষার মার্কশিট বা একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা টেবুলেশন শিটের সত্যায়িত কপি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানের মেধা ও আচরণ সম্পর্কে দেওয়া সনদ এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পিতা বা মাতা বা আইনগত অভিভাবকের পেশা এবং আয়ের প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র জমার তারিখ—
শিক্ষা ও মেধাবী বৃত্তির আবেদনপত্র শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
আবেদনপত্র জমা কোথায় দেবেন—
১. ডিএনসিসির সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে আবেদন জমা দেওয়া যাবে।
২. প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগ, নগর ভবন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, প্লট ২৩-২৬, রোড ৪৬, গুলশান-ও, ঢাকা।
* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে: www.dncc.gov.bd