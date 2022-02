উইন্ডোজ ১০-এ ডার্ক মোড চালু করবেন যেভাবে

মনে রাখতে হবে, Transparency effects বন্ধ থাকলে কম্পিউটারের পর্দার নির্দিষ্ট কিছু অংশ অন্ধকার হয়ে যাবে। এখানে থাকা Automatically pick an accent color from my background–এর পাশে টিক চিহ্ন দিলেই উইন্ডোজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রং নির্বাচন করে দেবে। চাইলে Custom অপশনে ক্লিক করে ডিফল্ট উইন্ডোজের জন্য আলাদা রং ব্যবহার করা যাবে।