জিমেইলের ধারণক্ষমতা শেষ হলে

গুগলের স্টোরেজ ম্যানেজমেন্ট

গুগলের স্টোরেজ ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বড় ফাইলগুলো দেখার পাশাপাশি সেগুলো দ্রুত মুছে ফেলা যায়। এ জন্য https://one. google. com/storage/management ঠিকানায় প্রবেশ করে নিজের জিমেইল অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগইন করতে হবে। এবার ডিসকার্ডেড আইটেমস বিভাগে গেলেই মুছে ফেলা ই-মেইল, স্প্যাম মেইলের পাশাপাশি গুগল ড্রাইভের ফাইলগুলোও দেখা যাবে। লার্জ আইটেমস বিভাগে পাওয়া যাবে বেশি জায়গা নেওয়া ফাইলগুলো। আদার আইটেমস বিভাগে অপরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভিডিও ও ফাইলের দেখা মিলবে। আপনি চাইলেই অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলোর নিচে থাকা Review and free up লিংকে ক্লিক করে Delete All অপশনের সাহায্যে একসঙ্গে সব ফাইল মুছে ফেলতে পারবেন।

ডিসকার্ডেড আইটেমস ও লার্জ আইটেমস বিভাগে তথ্য মুছে ফেলার জন্য অপ্রয়োজনীয় ফাইলের পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে ডান পাশের ওপরে থাকা ডিলিট চাপতে হবে। এবার I understand that once I delete the files, they cannot be recovered from the Trash এর পাশে টিক চিহ্ন দিয়ে Permanently delete বাটনে ক্লিক করলেই স্থায়ীভাবে ফাইলগুলো মুছে যাবে।