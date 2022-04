মুঠোফোনের ডুপ্লিকেট ফাইল মুছবেন যেভাবে

অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমে চলা বেশির ভাগ মুঠোফোনেই Files by Google অ্যাপটি ইনস্টল করা থাকে। আপনার মুঠোফোনে যদি না থাকে, তবে https://cutt.ly/jDi4fBo থেকে অ্যাপটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। এবার অ্যাপটি চালু করে Continue অপশন চেপে মুঠোফোনের বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে। এবার অ্যাপের নিচে থাকা Clean ট্যাব নির্বাচন করলেই মুঠোফোনে থাকা সব ডুপ্লিকেট ফাইল দেখা যাবে। এবার Delete Duplicates অপশন থেকে অপ্রয়োজনীয় ফাইলগুলো নির্বাচন করে Select Files নির্বাচন করতে হবে। চাইলে All Duplicates অপশন নির্বাচন করে সব ডুপ্লিকেট ফাইল একসঙ্গে নির্বাচন করা যাবে। এবার Move Files to Trash নির্বাচন করলেই অতিরিক্ত ফাইলগুলো মুছে যাবে।