13.

a. I, many, see, in, things, picture, the.

b. is, a, there, nearby, library?

c. don’t, address, the, I, know.

d. easy, an, what, is, way, it!

e. just, it, opposite, is, post, the, office.

Answer

a. I see many things in the picture.

b. Is there a library nearby.

c. I don’t know the address.

d. What an easy way it is!

e. It is just opposite the post office.

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

