17.

a. eat, fruits, vegetables, everyday, I, and

b. food, food, is, good, what?

c. picture, at, the, look, pyramid, the, of, food

d. Shouldn’t, you, a lot, eat, f, chocolate

e. that, wonderful, oh, sounds!

Answer

a. I eat fruits and vegetables everyday.

b. What food is good food?

c. Look at the picture of the food pyramid.

d. You shouldn’t eat a lot of chocolate.

e. Oh, that sounds wonderful!

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

◀ Rearrange (16)