27.

a. don’t, like, potato, I, chips.

b. is, hobby, what, your, favourite?

c. wonderful, is, it, how!

d. health, take, your, care, of

e. ten, I, years, am, old

Answer

a. I don’t like potato chips.

b. What is your favourite hobby?

c. How wonderful it is!

d. Take care of your health.

e. I am ten years old.

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

◀ Rearrange (26)