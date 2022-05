সংখ্যাতত্ত্বের গোড়াপত্তন (পর্ব-৫) | গণিত ইশকুল

একেকটা শূন্য দেখতে একেক রকম, এদের নামগুলোও ভিন্ন ভিন্ন। 1598 সালে প্রথম ইংরেজিতে Zero শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, এই Zero শব্দটি এসেছে ভেনিশীয় শব্দ Zero থেকে, যা আবার ইতালীয় Zefiro পরিবর্তিত হয়ে এসেছিল। ইতালীয় Zefiro শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ ‘সাফাইর’ বা ‘সাফাইরা’ (صفر) থেকে, যার অর্থ সেখানে কিছু ছিল না।

এই শব্দটি প্রথমে ভারতীয় সংস্কৃত শুন্যেয়া শব্দ হতে অনূদিত হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ শুন্যেয়া (শূন্য) যার অর্থ খালি বা ফাঁকা। গণিতে ‘শূন্য’ আবিষ্কার ভারতবর্ষে হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃত শব্দ শুন্যেয়া (শূন্য) আরবের ‘সিফর’ হয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমে Zero–তে পরিণত হলো।