ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি ২য় পত্র | Preposition (31)

অস্থায়ী কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা বোঝাতে at এবং স্থায়ী কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা বোঝাতে in ব্যবহৃত হয়। যেমন:

They are at work now.

Boys are at play now.

He is in the army.

She is in politics.



খামার বোঝালে on এবং কারখানা বোঝালে তার আগে in ব্যবহৃত হয়। যেমন:

He works on a farm; but his brother works in a factory.



হাতলবিহীন চেয়ার বোঝালে on এবং হাতলবিশিষ্ট চেয়ার হলে তার আগে in ব্যবহৃত হয়। যেমন:

Don’t sit on that chair, it is broken.

Please sit in this armchair,

Comilla stands on the Dhaka-Chittagong Highway.

We live in Rankin Street in Dhaka.



নির্দিষ্ট তারিখ বা দিনের আগে on বসে, কিন্তু নির্দিষ্ট ঘণ্টার আগে at ব্যবহৃত হয়। যেমন:

I will come back at five o’clock on Friday. (at Friday on five o’clock ব্যবহৃত হবে না)



কোনো ঘরের কোনা বোঝালে in বসে, কিন্তু রাস্তার কোনা বোঝালে on/at ব্যবহৃত হয়। যেমন:

There is a television in the corner of our drawing room.

There is a tea-stall at/on the corner of the street.



Each, every, some, all, this, that, last, next, tomorrow, yesterday ইত্যাদি শব্দগুলোর আগে in, on, at ব্যবহৃত হয় না। যেমন:

I didn’t feel very well that week.

See me next week.

Come any time.

Are you free this morning?



For/during: কোনো কিছু সংঘটিত হওয়ার সময় বোঝালে during, কিন্তু কতক্ষণ ধরে ঘটে, তা বোঝালে for ব্যবহৃত হয়। যেমন:

My father was in hospital during the summer.

My father was in hospital for six weeks.

It rained for three hours during the night.

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, প্রভাষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

