সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Four Friends এর বাকি অংশ

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের প্রয়োজনের কথা ভেবে ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের Four Friends লেসনটি ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হলো। এ লেসনটি মনোযোগ দিয়ে পড়বে।

‘We’ll do what we always do! We’ll have new clothes. Your mother will make a delicious roast chicken and cake and if you aren’t naughty, if you’re very good, then I’ll take you to Santa Claus.’ ‘Santa Claus?’ ‘Yes.’ Father nodded, ‘Don’t you remember? Santa Claus has a big huge white beard. He wears a red hat and a big red coat. He has a big sack full of toys! He gives a toy to every boy and girl who was good all year.’ Michael’s eyes widened, ‘Father, if we bring my friends to see Santa Claus, will he give them toys too?’

‘আমরা সব সময় যা করি, তা–ই করব! আমরা নতুন জামাকাপড় পাব। তোমার মা মুরগির সুস্বাদু রোস্ট এবং কেক তৈরি করবেন। যদি তুমি দুষ্টুমি না করো, যদি তুমি খুব ভালো হও, তাহলে আমি তোমাকে সান্তা ক্লজের কাছে নিয়ে যাব।’ ‘সান্তা ক্লজ?’ ‘হ্যাঁ’, বাবা মাথা নাড়লেন। ‘তোমার মনে নেই? সান্তা ক্লজের বড় সাদা দাড়ি আছে। তিনি একটা লাল টুপি এবং একটি বড় লাল কোট পরেন। তার কাছে খেলনাভর্তি একটা বড় বস্তা আছে! সারা বছর ভালো থাকা প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে তিনি একটি খেলনা দেন।’ মাইকেলের চোখ বড় হয়ে গেল, ‘বাবা, আমি যদি আমার বন্ধুদের সান্তা ক্লজকে দেখতে নিয়ে আসি, সে কি তাদেরও খেলনা দেবে?’

Father laughed. ‘If your friends are very good all year, he’ll give them toys too!’ The next morning, Michael told his friends how Santa Claus would give them a gift if they were very good all year. They all decided that they would have to start being good right away.

বাবা হেসে ফেললেন। ‘যদি তোমার বন্ধুরা সারা বছর খুব ভালো থাকে, সে তাদেরও খেলনা দেবে!’ পরদিন সকালে মাইকেল তার বন্ধুদের বলল কীভাবে সান্তা ক্লজ তাদের একটি উপহার দেবে যদি তারা সারা বছর খুব ভালো থাকে। তারা সবাই সিদ্ধান্ত নিল যে তারা তখনই ভালো হওয়া শুরু করবে।

ইকবাল খান,প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা