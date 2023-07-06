পড়াশোনা

সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Using Verbs Easily - ‍Adverb গুলোর অর্থ শিখে ফেলো (পর্ব - ১)

সপ্তম শ্রেণির পড়াশোনা

লেখা:
ইকবাল খান

Adverb

Accidentally - দুর্ঘটনাক্রমে

Angrily - রাগের সঙ্গে

Anxiously - উদ্বিগ্নভাবে

Awkwardly - বিশ্রীভাবে

Badly - খারাপভাবে

Beautifully - সুন্দরভাবে

Blindly - অন্ধভবে

Boldly - সাহসের সঙ্গে

Bravely - সাহসিকতার সঙ্গে

Brightly - উজ্জ্বলভাবে

Busily - ব্যস্তভাবে

Calmly - শান্তভাবে

Carefully - সাবধানে

Carelessly - অসতর্কভাবে

Cautiously - সাবধানে

Cheerfully - প্রফুল্লভাবে

Clearly - পরিষ্কারভাবে

Closely - ঘনিষ্ঠভাবে

Correctly - সঠিকভাবে

Courageously - সাহসের সঙ্গে

Cruelly - ক্ষমাহীনভাবে

Daringly - সাহসিকতার সঙ্গে

Deliberately - ইচ্ছাপূর্বক

Doubtfully - সন্দেহের সঙ্গে

Eagerly - আগ্রহের সঙ্গে

Easily - সহজভাবে

Elegantly - মার্জিতভাবে

Enormously - অতিশয়

Enthusiastically - উৎসাহের সঙ্গে

Equally - সমানভাবে

Eventually - অবশেষে

Exactly - ঠিকভাবে

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

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