সপ্তম শ্রেণির নতুন বই - ইংরেজি | Using Verbs Easily - ‍Adverb গুলোর অর্থ শিখে ফেলো (পর্ব - ১)

Adverb
Accidentally - দুর্ঘটনাক্রমে
Angrily - রাগের সঙ্গে
Anxiously - উদ্বিগ্নভাবে
Awkwardly - বিশ্রীভাবে
Badly - খারাপভাবে
Beautifully - সুন্দরভাবে
Blindly - অন্ধভবে
Boldly - সাহসের সঙ্গে
Bravely - সাহসিকতার সঙ্গে
Brightly - উজ্জ্বলভাবে
Busily - ব্যস্তভাবে
Calmly - শান্তভাবে
Carefully - সাবধানে
Carelessly - অসতর্কভাবে
Cautiously - সাবধানে
Cheerfully - প্রফুল্লভাবে
Clearly - পরিষ্কারভাবে
Closely - ঘনিষ্ঠভাবে
Correctly - সঠিকভাবে
Courageously - সাহসের সঙ্গে
Cruelly - ক্ষমাহীনভাবে
Daringly - সাহসিকতার সঙ্গে
Deliberately - ইচ্ছাপূর্বক
Doubtfully - সন্দেহের সঙ্গে
Eagerly - আগ্রহের সঙ্গে
Easily - সহজভাবে
Elegantly - মার্জিতভাবে
Enormously - অতিশয়
Enthusiastically - উৎসাহের সঙ্গে
Equally - সমানভাবে
Eventually - অবশেষে
Exactly - ঠিকভাবে
ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা