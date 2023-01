নিচের দেওয়া প্রকাশভঙ্গিসমূহ (expressions) পড়ো। তারপর সারণিতে Formal এবং Informal Expression গুলো সাজাও।

a) Hello! Good afternoon.

b) Need any help?

c) You can wait inside if you want!

d) Hi, what’s up?

e) The pleasure is all mine.

f) Good day!

g) Say hello to …

h) May I help you?