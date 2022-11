22.

a. myself, I, introduce, May?

b. club, person, the, a, there, new, is, in, today.

c. down, please, sit.

d. hour, I, you, can, in, meet, an.

e. Andy, can, when, meet, Tamal?

Answer

a. May I introduce myself?

b. There is a new person in the club today.

c. Please sit down./ Sit down, please.

d. I can meet you in an hour.

e. When can Tamal meet Andy?

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

