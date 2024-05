ইংরেজি - সপ্তম শ্রেণি

‘Sorry, sir.’‘They are not for sale’, he replied. ‘How dare you!’, said one soldier. The second soldier started to approach with a naked sword.

‘দুঃখিত জনাব।’ ‘এগুলো বিক্রয়ের জন্য নয়’, তিনি উত্তর দিলেন। ‘তোমার সাহস কত!’, একজন সৈনিক বলল। দ্বিতীয় সৈন্য একটি নগ্ন তলোয়ার বের করে তার দিকে যেতে শুরু করে দিল।

Seeing this, Philo jumped and bit the second soldier on the arm. Seeing the dog’s size and ferocity, all the soldiers fled.

এটা দেখে ফিলো লাফ দিয়ে দ্বিতীয় সৈনিককে কামড় দিল। কুকুরের আকার ও হিংস্রতা দেখে সব সৈন্য পালিয়ে গেল।

Bellerophon immediately set free all his animals and started to run toward the mountain with his dog.

বেলেরোফোন অবিলম্বে তার সব প্রাণীকে মুক্ত করে তার কুকুরকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটতে শুরু করল।

A few minutes after that the angry prince came with his men shouting, ‘Disrespectful shepherd! I will have your head.’

এর কয়েক মিনিট পর রাগান্বিত রাজপুত্র তাঁর লোকদের সাথে নিয়ে এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, ‘অসম্মান প্রদর্শনকারী রাখাল! আমি তোমার মাথা কেটে নেব।’

ইকবাল খান, প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা