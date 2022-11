19.

a. a, morning, it, is, winter.

b. have, your, homework, you, done?

c. no, there, is, on, the, one, road.

d. of, silent, atmosphere, how, is, the!

e. birds, I, the, to, want, enjoy, the, songs, of

Answer

a. It is a winter morning.

b. Have you done your homework?

c. There is no one on the road.

d. How silent the atmosphere is!

e. I want to enjoy the songs of the birds.

পারভীন আক্তার, সহকারী শিক্ষক, লালমাটিয়া মডেল স্কুল, ঢাকা

